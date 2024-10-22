ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 22 октября 2024, 21:18
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Филипп Киркоров заявил, что дети согласовывают с ним траты свыше 2 тысяч рублей

Филипп Киркоров заявил, что дети согласовывают с ним траты свыше 2 тысяч рублей

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певец Филипп Киркоров рассказал, что дети согласовывают с ним траты свыше 2 тыс. рублей. Подробностями он поделился на юбилее журнала «Антенна телесемь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты интересовались, на что тратят деньги дети певца. Киркоров назвал вопрос хорошим и раскрыл некоторые подробности.

«У нас так заведено. Каждая трата свыше 2 тыс. рублей согласовывается с папой. Сейчас дети такие – им не нужны брендовые вещи… Дочь хочет сейчас телефон, потому что разбила… Я оттягиваю этот момент, но все равно придется его купить, подарить. Она у нас девушка еще та, стрелец», - сообщил певец.

Он отметил, что в их семье тоже стоит проблема зависимости от гаджетов. «С другой стороны, это развивает», - размышляет артист.

Киркоров добавил, что его дочь прекрасно рисует, а сын Мартин – отличник и спортсмен.

Ранее сообщалось, что исполнитель заказал свой портрет из одежды. Произведение искусства обойдется в 2 млн рублей.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
Филипп Киркоров
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