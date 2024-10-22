Филипп Киркоров заявил, что дети согласовывают с ним траты свыше 2 тысяч рублей

Он отметил, что в их семье тоже стоит проблема зависимости от гаджетов. «С другой стороны, это развивает», - размышляет артист.

Киркоров добавил, что его дочь прекрасно рисует, а сын Мартин – отличник и спортсмен.

Ранее сообщалось, что исполнитель заказал свой портрет из одежды. Произведение искусства обойдется в 2 млн рублей.