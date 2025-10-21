«Странная женщина»: 69-летняя Наталья Андрейченко устроила танцы в халате на пляже

69-летняя актриса Наталья Андрейченко устроила танцы на пляже с бутылкой в руках. Звезда «Мэри Поппинс, до свидания» была в светло-сером халате, под которым виднелся купальник.

Соответствующее видео приводит Экспресс газета.

Известно, что Андрейченко несколько лет проживает в Мексике. На свежем видео актриса продемонстрировала фигуру и подозрительную бутылку. В ней могла находиться вода, но поведение артистки спровоцировало другие слухи.

«Она точно трезвая, что за бутылка в руках?», «Хорошая жизнь пенсионера», «Жуткие танцы», «Недавно смотрела про актёров-алкоголиков, она в том списке, причём алкоголем увлекаться начала довольно в раннем возрасте», «Во взгляде уже проглядывает Альцгеймер», «Странная женщина», - пишут интернет-пользователи.

Ранее Андрейченко отправилась на лечение в Китай и пожаловалась на зарубежных специалистов. Актрисе назначили пить отвар из трав.

«Как тут не выругаться?» - возмущалась актриса и отмечала, что травы нужно подогревать. В Сети осудили знаменитость, доверившуюся китайским врачам.