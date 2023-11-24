«Странная какая-то история»: Бикович оказался в центре скандала

Популярный актер Милош Бикович может получить «Золотой граммофон» за первую сольную песню на русском языке. Об этом пишет StarHit.

Известно, что в 2023 году премия «Золотой граммофон» состоится 29 ноября в столичном «Крокус Сити Холле», однако информация о награждении Биковича попала в сеть за несколько дней до мероприятия. Так, ведущая телеканала RU.TV случайно оставила включенный микрофон во время прямой трансляции и стала с недоумением обсуждать грядущее награждение актера.

«Я еще слышала и по большому секрету тебе расскажу, что Милош Бикович получает Золотой граммофон, но его песня даже не была на верхних строчках. Странная какая-то история», - сказала ведущая.

В этот момент находящийся за кадром продюсер напомнил девушке, что они находятся в эфире, и она резко прекратила дискуссию, продолжив программу.

Тем не менее многие зрители выразили недоумение, за какие заслуги перед музыкальной индустрией Бикович удостоился подобной награды. В частности, награждение новоиспеченного певца вызвало у людей обеспокоенность оценкой «Золотого граммофона» в целом.

Ранее Милош Бикович рассказал о беременности возлюбленной на премии.