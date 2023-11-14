35-летний актер Милош Бикович рассказал о беременности возлюбленной на премии. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премия журнала The Voice, подводящая итоги года. Мероприятие вели актрисы Катерина Шпица и Нино Нинидзе.

Милош Бикович получил награду в номинации «Кино: новый формат». Поднявшись на сцену за статуэткой, актер сделал комплимент ведущим церемонии. По словам Милоша, для него «огромное удовольствие — получить награду от таких красавиц».

Также Бикович поделился подробностями личной жизни. Несмотря на то, что Милош пришел на премию в одиночестве, все его мысли были о возлюбленной. Находясь на сцене, он заявил, что посвящает победу семье.

«Обычно я не комментирую личную жизнь. Скажу, что будущее отцовство — самое волнующее событие в моей жизни», — высказался звезда «Вызова».

Напомним, что избранницей артиста стала 26-летняя Ивана Малич.

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