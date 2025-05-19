«Страна так решила»: SHAMAN высказался об участии в конкурсе «Интервидение»

Певец SHAMAN обратился к россиянам после новости, что он представит Россию на конкурсе «Интервидение». Артист поблагодарил поклонников и отметил, что для него это большая честь. Видео с вокалистом опубликовал Telegram-канал «Интервидение 2025. Фан».

Когда стало известно о проведении конкурса, в Сети начали предполагать, кто может выступить в нем от России. Претендентов было несколько — SHAMAN, Татьяна Куртукова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Но в итоге был выбран исполнитель хита «Я русский». Он будет первым, кто представит страну на «Интервидении».

«Страна так решила, и я очень рад, и благодарен за доверие. Это большая честь быть первым <…> Первым быть трудно, но и я не из робких. <...> Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое, я с вами», - заявил певец.

Отметим, что песня SHAMAN для «Интервидения» будет на русском языке. Конкурс пройдет 20 сентября в подмосковном концертном зале «Live Арена».

Ранее Александра Пахмутова исполнила мечту певца SHAMAN.