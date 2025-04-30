Композитор Александра Пахмутова исполнила мечту певца SHAMAN

Композитор Александра Пахмутова исполнила мечту певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Артист очень хотел встретиться с автором множества хитов, и ему это удалось на юбилейном концерте детского хора Большого театра. Видео со встречи было опубликовано в Telegram-канале Дронова.

Исполнитель хита «Я русский» признался, что давно мечтал о знакомстве с волгоградским композитором. Артист рассказал, что впервые выступил в Большом театре, где спел песню «Моя Россия». Перед выступлением Пахмутова пригласила его к себе в гримерку, чтобы познакомиться. Они пообщались и обнялись.

«Это была моя давняя мечта», – заявил певец и назвал ее живой легендой.

Артист приобнял женщину и был приятно удивлен, когда она сказала, что останется послушать его выступление. «Дай Бог вам успехов», – сказала композитор.

На прощание знаменитости обнялись.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN, Расторгуев и Вайнберг записали песню для фильма «В списках не значился». Композиция называется «Минута молчания». Ее автором указан Александр Вайнберг. Как пояснил SHAMAN, песня написана специально для фильма «В списках не значился» с Владимиром Машковым в главной роли, став частью саундрека к нему.