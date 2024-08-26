НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 августа 2024, 16:29
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«Страна разделилась на мошенников и тех, кому они звонят»: Андрей Ургант рассказал, как общается с жуликами

Андрей Ургант пожаловался на мошенников и заявил, что старается их не раздражать.
«Страна разделилась на мошенников и тех, кому они звонят»: Андрей Ургант рассказал, как общается с жуликами

© Starface.ru

Актер Андрей Ургант пожаловался на телефонных мошенников. Он заявил, что старается не раздражать жуликов.

Подробности узнал Kp.ru.

Артист признался, что ему регулярно звонят неизвестные. Он рассказал, как общается с такими.

«Всей стране звонят, страна разделилась на мошенников и тех, кому они звонят. Я стараюсь их не раздражать. Говорю: «Спасибо, я в ваших услугах не нуждаюсь», - поделился актер.

Урганту предлагали пройти флюорографию в больнице, но он говорит, что даже не знает такое медучреждение.

Телефонные мошенники достают и актера из «Моей прекрасной няни» Бориса Смолкина». Ему предлагали созвониться по видеосвязи, но артист уверен – таким образом хотели получить изображение его лица.

Ранее певец Николай Басков заявлял, что едва не стал жертвой мошенников вслед за коллегой Ларисой Долиной.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Андрей Ургант
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