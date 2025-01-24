«Страна, где я родился, у меня на спине висит»: Макаревич* объяснил, почему не выступает на Украине

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) уехал из России в Израиль в 2022 году. С начала спецоперации на Украине лидер «Машины времени» критиковал властей страны, где долгое время жил и активно давал концерты. Артист постоянно дает интервью, в которых высказывается о политической обстановке. Недавно рок-музыкант заявил, что российское происхождение мешает его выступлениям на Украине.

Экс-ведущий программы «Смак» рассказал, что всегда останется русским для украинцев, хотя он неоднократно помогал гражданам этой страны. По словам Макаревича*, в России он родился, и за это к нему будут всегда относиться соответствующе.

«Я для них все равно русский. Страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит. Мне это очень мешает», — приводит отрывок из интервью артиста Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

При этом исполнитель заявил, что не помогает ВСУ. Как пояснил артист, он не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, упала на Москву и убила его сына.

Ранее появились слухи, что музыкант продает имущество в Израиле. Но представитель артиста опроверг эту информацию.

*(признан иноагентом на территории РФ)