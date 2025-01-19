Представитель Макаревича* заявил, что певец не планирует распродавать имущество

Представитель Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что певец не планирует распродавать имущество. Об этом сообщает aif.ru.

Пресс-секретарь Андрея Макаревича* Антон Чернин отреагировал на новость о том, что музыкант планирует распродать имущество в Израиле. Эти слухи появились после того, как журналисты отыскали объявление о продаже рокером обеденного стола.

«Насчёт продажи стола — всё правда… Но больше пока ничего продавать не собирается», — заявил Чернин.

Напомним, согласно информации журналистов, стол был продан за несколько дней, а самое объявление уже удалено из Сети.

Ранее мы писали о том, что московский шеф-повар Шмаков отсудил у Андрея Макаревича* товарный знак «Смак».

*Признан иноагентом на территории РФ.