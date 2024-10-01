«Страх остаться одной есть»: Валерия Ланская рассказала о личной жизни после развода и сорванной свадьбы

37-летняя актриса Валерия Ланская откровенно рассказала о своей личной жизни. В интервью для YouTube-канала «PRO Жизнь» артистка раскрыла правду о разводе с мужем и призналась, что боится остаться одна.

В 2022 году Валерия Ланская рассталась с режиссером Станиславом Ивановым после семи лет брака. По словам знаменитости, причиной разрыва стал плотный график обоих. Режиссер практически не бывал дома из-за съемок в других городах, а актриса пропадала на гастролях. В результате пара приняла общее решение о разводе.

«Ну, а зачем тогда? Если мы еще молодые ребята и можем быть счастливы, зачем терпеть? Ради чего? Мы сначала поговорили один вечер. Думали, что еще дадим время на переосмысление, что, может быть, это какой-то импульс, период, который мы сможем пройти», — рассказала Валерия Ланская.

Однако спустя пару дней супруги поговорили снова и поняли, что им все же не удастся сохранить семью, несмотря на общего ребенка. Валерия Ланская призналась, что бывший муж общается и видится с 9-летним сыном Артемием, но «не так часто, как хотелось бы».

«Я надеялась, что Стас будет чаще приезжать к ребенку. <…> Но из-за того, что он переехал в другой город, все равно этого не произошло. Но вот сейчас они ездили в Петербург вместе, я очень этому рада», — поделилась актриса.

После развода Валерия Ланская пыталась снова устроить личную жизнь. В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что артистка собирается замуж за балетмейстера Эдгара Голосного, но свадьба так и не состоялась. Теперь знаменитость не раскрывает подробности личной жизни, но признается, что боится одиночества.

«Страх остаться одной, конечно, есть. Он был тогда очень остро. И сейчас он продолжает быть, конечно», — заявила артистка.

По словам Валерии Ланской, она хочет «найти человека, с которым будет счастлива», и еще ей «хочется детей».

Ранее сообщалось о том, что Валерия Ланская рассказала, как пережила расставание.