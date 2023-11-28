«Страх номер один»: маленький сын напугал беременную жену Тарасова

Модель Анастасия Костенко призналась, что ее сын много ест. Она удивилась, что у наследника такой хороший аппетит. Но жену футболиста Тарасова пугает то, что после рождения еще одного мальчика она будет все свое время проводить на кухне. Об этом пишет Woman.ru.

Совсем скоро в семье спортсмена появится четвертый ребенок. У них есть две дочери и один сын. На днях модель опубликовала в соцсетях видео, где поделилась переживаниями по поводу рождения еще одного мальчика. Костенко удивило то, сколько ест ее двухлетний наследник.

«Он поел, съел как два мужика. Как-то страшно стало! Все мальчики очень много едят? Страх номер один: второй такой же родится, и из кухни не вылезу (шутка)», — поделилась Анастасия.

Несмотря на отметку о шутке, поклонники восприняли всерьез слова многодетной мамы. Многие написали, что Костенко не должна так реагировать на аппетит малыша, который стремительно растет. Некоторые предположили, что девушка зря жалуется, ведь она почти не готовит дома. Пользователи Сети уверены, что у семьи есть помощники.

Ранее молодая супруга футболиста Тарасова рассказала, почему так часто рожает. Костенко постоянно сталкивается с критикой в соцсетях из-за этого. Фанаты пишут, что девушка не дает своему организму нормально восстановиться после родов.