«Осталось скинуть два»: постройневшая Хилькевич раскрыла свой вес спустя полгода после родов

В сентябре прошлого года Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. У звезды «Универа» и бизнесмена Артура Волкова родилась дочь Оливия. Сразу после родов актриса начала усиленно приходить в форму, и ей удалось похудеть почти до 50 килограмм.

38-летняя артистка поделилась фотографией своей фигуры на страничке в соцсети. Анна показала снимок, где она запечатлена в купальнике.

Хилькевич уже удалось стать стройной, но на этом она не собирается останавливаться.

«51 килограмм. Осталось скинуть два», — заявила знаменитость.

Анна была замужем за директором по объектам телесериала «Барвиха» Антоном Покрепой. Пара развелась спустя год брака. Вторым супругом Хилькевич стал бизнесмен Артур. Супруги воспитывают, помимо Оливии, еще двух дочерей — девятилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию.

Последние роды актрисы длились целых 28 часов, она признавалась, что была очень измотана после появления дочери на свет. Проблемы у звезды возникали и во время беременности — ей даже пришлось пить антибиотики из-за конъюнктивита.

Ранее Анна поделилась неприятной новостью с отдыха. Актриса рассказала, как заболела ее пятимесячная дочь. Консультация врача за границей обошлась Хилькевич в сумму более 100 тысяч рублей. Звезда понадеялась, что страховая компания покроет ее расходы на медицину.