«Страх и боль внутри»: после слухов о беременности Вера Брежнева вышла на связь

Уже долгое время Вера Брежнева не живет в России. Сейчас артистка обосновалась в Италии и пытается заново построить карьеру в странах Европы. Насколько ей это удается — неизвестно. Также окутана мраком и личная жизнь знаменитости: поговаривают, у нее совсем испортились отношения с Меладзе, но при этом Брежневу подозревают в новой беременности. Сама певица никак не комментирует слухи, однако на днях она написала в социальной сети странный пост, который вновь привлек все внимание прессы.

Видимо, Вера переживает не самые лучшие времена, поскольку ее мысли прозвучали в минорных тонах. По мнению певицы, если страх, гнев и боль исходят от человека, значит, — эти эмоции находятся внутри него.

«Когда жизнь сжимает вас, когда кто-то причиняет боль или оскорбляет, когда что-то идет не по вашему плану. Если страх, гнев и боль исходят от вас, это лишь потому, что они внутри вас. Что держать в себе — решать только вам», — высказалась Брежнева.

К слову, подобное заявление вызвало опасение поклонников за эмоциональное состояние Веры, поэтому они поспешили поинтересоваться, все ли с ней хорошо. К слову, ответ так и не последовал.

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