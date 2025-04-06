«Страх, что ребенок останется без меня»: сестра умершей от рака Жанны Фриске боится повторить ее судьбу

Сестра Жанны Фриске призналась, что боится повторить судьбу умершей от рака в расцвете сил певицы. В личном блоге Наталья Фриске рассказала, что опасается, что может оставить маленькую дочь одну, если у нее обнаружат онкологию.

Экс-солистка группы «Блестящие» после смерти сестры прошла полное медицинское обследование и настояла, чтобы родители последовали ее примеру. Однако Наталья Фриске признается: настоящий страх настиг ее после рождения дочери. Теперь сестра артистки боится оставить двухлетнюю Луну одну в случае, если с ней что-то случится.

«Я у Луны одна, и для меня страх, что ребенок останется без меня, пока я ее не подниму. Поэтому, наверное, только тогда появился вот такой страх. <…> Конечно, печально, когда в расцвете сил умирает человек. Значит, для чего-то это нужно, только я не понимаю, для чего», — поделилась Наталья Фриске.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке «Блестящих» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее мы писали о том, что Наталья Фриске улетела из России без дочери и пожалела об этом. Сестра Жанны Фриске поделилась: «Я безумно скучаю по Лу. Вчера позвонила ей по видео, она расплакалась, и мое настроение с концами упало на ноль. Больше не хочу без нее лететь никуда».