«Больше не хочу без нее лететь никуда»: Фриске пожалела, что оставила дочь в РФ

Бывшая солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске улетела из России без дочери. Об этом певица сообщила в своем микроблоге.

Сестра Жанны Фриске рассказала, что пожалела об этом решении после общения с наследницей по видеосвязи. Знаменитость отдыхает одна в Дубае.

«Тут столько детей, а я безумно скучаю по Лу. Вчера позвонила ей по видео, она расплакалась, и мое настроение с концами упало на ноль. Больше не хочу без нее лететь никуда», — поделилась исполнительница.

Фриске оставила ребенка под присмотром бабушки и деда. Артистка признавалась, что доверяет своим родителям самое дорогое.

Наталья Фриске шесть лет была замужем за сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. Певица признавалась, что у них генетическая несовместимость, и невозможность иметь детей стала одной из причин развода.

Экс-солистка «Блестящих» впервые стала матерью 8 апреля 2022 года, она родила девочку, которую назвала Луной. С отцом ребенка Наталья Фриске разошлась еще до родов, но разрешила мужчине прийти на выписку. Знаменитость не жалеет о своем поступке, по ее мнению, это было лучшим выходом для нее и дочери. Исполнительница уточняла, что мужчина не участвует в воспитании ребенка, и в документах у девочки стоит прочерк в графе «отец».

Ранее Наталья Фриске рассказала об ухудшении здоровья.