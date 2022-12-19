«Страдают сексуальные отношения»: у Малахова большие проблемы в браке

Андрей Малахов и Наталья Шкулева счастливы в браке уже более десяти лет. Их считают одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Обычно телеведущий не сильно откровенничает о семейной жизни, однако не так давно почему-то сделал исключение. И многие считают, что это не просто так. Злопыхатели говорят, что у супругов все не так хорошо, как они это показывают.

Малахов признался, что жена для него в первую очередь мама. По его словам, ему с Натальей комфортно, тепло и уютно. Именно поэтому шоумен уверен, что никакая другая женщина не сможет его увести из семьи. Однако психолог Наталья Панфилова считает, что слова телеведущего указывают на большие проблемы в его браке. И по большей части они касаются секса.

Эксперт сказала, что подобные ролевые игры с женой, в которой видишь лишь маму, говорят о том, что в постели звездных супругов все не совсем гладко. Панфилова отметила, что откровения Малахова были вызваны тем, что он хотел подчеркнуть, что ему чисто психологически комфортно с супругой. И если это так «выпячивается», значит, это способ привлечь внимание к одному моменту и увести его от другого. В случае телеведущего от сексуальных отношений.

«С психологической точки зрения могут страдать сексуальные отношения. Судя по всему, там умеренный темперамент и ничего выдающегося там нет», - считает психолог.

При этом эксперт подчеркнула, что в случае такого брака, в котором нет страсти, большое значение играет ласка и нежность со стороны жены. Именно она способствует сближению.

Ранее стало известно, что Андрей Малахов попал в больницу.