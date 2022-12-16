17:18, 16 декабря 2022
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Опубликованы кадры из операционной с толпой врачей вокруг Андрея Малахова
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Телеведущий Андрей Малахова оказался в больнице. Шоумен опубликовал видеоролик из операционной, на котором заметно огромное количество врачей и техники вокруг него.
Фанаты предположили, что с ведущим произошла неприятность. Однако выяснилось, что оперировали не Малахова.
Помощь медиков потребовалась его родственникам. Кому именно – не уточняется.
Малахов подписал видео: «Пятнадцать минут — и нет катаракты. Когда доверяешь профессионалу самых близких».
Ранее сообщалось, что Малахов появился в своей передаче в новом парике.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Sm.news
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: