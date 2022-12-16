Опубликованы кадры из операционной с толпой врачей вокруг Андрея Малахова

Телеведущий Андрей Малахова оказался в больнице. Шоумен опубликовал видеоролик из операционной, на котором заметно огромное количество врачей и техники вокруг него.

Фанаты предположили, что с ведущим произошла неприятность. Однако выяснилось, что оперировали не Малахова.

Помощь медиков потребовалась его родственникам. Кому именно – не уточняется.

Малахов подписал видео: «Пятнадцать минут — и нет катаракты. Когда доверяешь профессионалу самых близких».

Ранее сообщалось, что Малахов появился в своей передаче в новом парике.