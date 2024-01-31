Страдают манией преследования: юрист Аграновский раскритиковал менеджмент группы «Би-2»

Ситуация с группой «Би-2» похоже на попытку раздуть антироссийский скандал на пустом месте. Такое заявление сделал юрист Дмитрий Аграновский.

Специалист отметил, что, согласно закону, музыкантов могут депортировать в ту страну, гражданами которой они являются. В данном случае возник конфликт, так как у них двойное гражданство. Также он отметил, что в Таиланде достаточно суровые законы, поэтому наказание для них может быть строгим. Однако юрист уверен: ситуация с «Би-2» ограничится штрафом.

Он отметил, что менеджмент коллектива, скорее всего, страдает манией преследования, поскольку участников группы не депортируют в Россию.

«Поэтому, думаю, что отделаются они минимальными наказаниями: скорее всего, отправят их в конечном итоге в Израиль. Может быть, какое-то согласование будет между консульскими службами России и Израиля», — цитирует юриста телеканал «360».

По словам Аграновского, почему группе кажется страшной депортация в Россию.

«Пытаются раздуть антироссийский скандал, хотя повода для этого никакого нет», — добавил он.

Напомним, «Би-2» задержали 25 января в Таиланде после концерта в одном из клубов Пхукета. Музыкантам выписали штраф и запретили въезд в страну на пять лет. Позже единственному участнику коллектива разрешили вылететь в Израиль. Причиной ареста музыкантов стали некорректные визы.