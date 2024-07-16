«По контракту я обязан дать интервью и быть на концерте»: Губин не собирается выступать на «Новой волне» в Сочи

Певец Андрей Губин прокомментировал слухи о том, что на «Новой волне» в Сочи впервые за 19 лет выйдет на сцену. Артист заявил, что будет только присутствовать, но не петь.

Губин вышел на связь из Египта, где поправляет здоровье. В разговоре с Woman.ru исполнитель затронул тему выступления на «Новой волне».

«Значит сразу говорю — я там выступать не буду, песни петь не буду! Я буду обязательно присутствовать, но по контракту…я обязан предоставить 1 интервью и быть на концерте», - высказался Губин.

Он не исключает, что скажет вступительное слово до начала концерта или в ходе мероприятия. Также музыкант заявил, что будет комментировать выступление артистов. Информацию про свои выступления Губин назвал фейком. Также певец признался: принять участие в «Новой волне» ему предложил композитор Игорь Крутой.

«Игорю я не смог отказать», - добавил исполнитель.

Он планирует приехать в Сочи на один день и затем отправится в Москву. Губин заявил, что новые песни не будет исполнять – композиции «нужно доводить до финального конца».

Ранее сообщалось, что Губин споет один хит, а остальные песни исполнят популярные артисты.