Страдающий артритом актер Денисов поймал в Анапе медузу и натер ее секретом плечо

69-летний актер Николай Денисов поймал в Анапе медузу и намазал ее секретом плечо. Напомним, артист страдает артритом, который развился после съемок в холодной воде. Он пробует разные методы лечения и верит, что яд медузы тоже может оказать лечебный эффект.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

Во время фестиваля «Киношок» в Анапе, в один из дней актер заплыл подальше от берега и поймал медузу. Затем Денисов вынес ее на руках и стал предлагать сфотографироваться. Желающие нашлись.

«Яд медузы лечит артрит... Главное – не заснуть как в прошлый раз, когда я положил на плечо медузу и закрыл глаза. Был ожог», - поделился актер.

Он рассказал, что после медузы нужно тщательно мыть руки. Также важно не тереть глаза. Пока сустав у Денисова продолжает болеть. Но он верит в исцеление.

Ранее актер рассказывал, что после экстремальных съемок его рука не поднимается. Он четыре раза купался в холодной воде в пруду, не простыл, но заработал артрит.