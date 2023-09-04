69-летний актер Николай Денисов заболел артритом после съемок фильма

Актер Николай Денисов признался, что серьезно заболел после съемок фильма режиссера Андрея Селиванова. В рамках рабочего процесса ему пришлось окунаться в холодную воду, и это в итоге сказалось на здоровье 69-летней звезды. Теперь он борется с артритом.

По словам Денисова, перед работой на площадке он испытывал сильный ужас. В силу возраста он переживал, что с ним может что-то случиться. В итоге последствия действительно оказались серьезными. «Четыре купания в пруду у меня были. Тогда я, к счастью, не простыл, но зато сейчас страдаю артритом: рука не поднимается», - рассказал Николай Васильевич изданию mk.ru.

Сейчас актер старается активно лечиться, делает обезболивающие. Врачи прогнозируют, что в скором времени должны быть положительные результаты. Сам Денисов сейчас с народными средствами не экспериментирует и полагается на помощь медиков. Он поделился, что однажды пытался лечиться при помощи медузы. В итоге лишь получил ожог.

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