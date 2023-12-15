Страдающей от болезни Дубцовой стало плохо в Кремле: вызвали скорую помощь

Популярная исполнительница Ирина Дубцова почувствовала себя плохо во время концерта в Кремле. Звезда призналась поклонникам в соцсетях, что ей понадобилась бригада скорой помощи.

Неделю назад возникла необходимость госпитализации артистки, страдающей последствиями коронавируса. Но, несмотря на состояние здоровья, певица вернулась к работе, получив отрицательный тест на COVID-19. Тем не менее, певице еще не удалось полностью восстановиться. В преддверии нового года она выступила на сцене Кремля, где внезапно ухудшилось ее состояние.

Ирина поделилась моментом, когда бригада скорой помощи посетила ее в гримерной, чтобы оказать экстренную помощь в связи с приступом панической атаки. Несмотря на сложное положение, певица продолжила выступление после оказания медицинской помощи. Хотя она старалась выглядеть веселой и улыбающейся, ситуация, очевидно, была серьезной, учитывая, что Ирина не стала бы привлекать внимание медицинского персонала напрасно.

«Вроде все красиво, но... «панички» после ковида никто не отменял», – написала звезда.

41-летняя артистка рассказывала о том, что перенесенный коронавирус оказал негативное воздействие на ее нервную систему, вызвав проблемы с давлением. При этом ей ежедневно приходится участвовать в двух или даже трех массовых праздничных мероприятиях. Певица призывает окружающих «пить витамины и носить маски в общественных местах».

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