Страдающая редкой болезнью крови экс-солистка «Ленинграда» Вокс заявила о чуде

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о положительной динамике в лечении редкого заболевания крови. Певица поделилась хорошими новостями в своем Telegram-канале.

Знаменитость опубликовала скриншот результатов анализов, которые показали, что у у нее скорость оседания эритроцитов в крови (по Вестергрену) составляет 14 мм/ч при норме от 2 до 22 мм/ч. Артистка призналась, что ей хочется «кричать на весь мир» из-за радости.

«Господь сотворил для меня огромное чудо!!! Больше девяти лет я ждала этого дня!!! <...> Это абсолютно невозможно, но это происходит сейчас со мной!» — написала Алиса.

Напомним, что впервые о заболевании Вокс рассказала летом прошлого года. Она сообщила, что страдает от системного аутоиммунного заболевания крови. По ее словам, оно неизлечимо. Женщине приходится ежегодно проходить химиотерапию.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то — 90 лет. Все сугубо индивидуально», — объясняла звезда.

Первыми признаками заболевания у нее стали сухость во рту и боль в глазах. Она не сразу обратила на это внимание и думала, что все из-за макияжа. Сейчас она регулярно консультируется с профильными специалистами.

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