11:10, 07 января 2023
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Страдающая от сладкого Лолита проела колонку
Лолита Милявская проела «пещеру».
Лолита Милявская получила в номер торт в виде музыкальной колонки с микрофоном. Несколько минут погодя певица проела в нем «пещеру».
Как объяснила артистка, торт был похож на «Пражский», поэтому есть пришлось с удовольствием.
На кадрах, выложенных в соцсеть, видно, что из номера также вынесли другие пирожные и фрукты. Хватая буквально с пола, Лолита тащит сладости назад к себе. Вот до чего довела любовь к сладкому певицу в праздники.
Ранее мы писали, что стало известно, почему Лолита Милявская избегает людей.
Источник фото:соцсети
Автор:Галина СьюТеги: