Страдающая от сладкого Лолита проела колонку

Лолита Милявская получила в номер торт в виде музыкальной колонки с микрофоном. Несколько минут погодя певица проела в нем «пещеру».

Как объяснила артистка, торт был похож на «Пражский», поэтому есть пришлось с удовольствием.

На кадрах, выложенных в соцсеть, видно, что из номера также вынесли другие пирожные и фрукты. Хватая буквально с пола, Лолита тащит сладости назад к себе. Вот до чего довела любовь к сладкому певицу в праздники.

Ранее мы писали, что стало известно, почему Лолита Милявская избегает людей.