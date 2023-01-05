«Дико страшно»: стало известно, почему Лолита избегает людей

Лолита Милявская уже долгое время радует публику своими хитами. За последние годы в отечественном шоу-бизнесе пошла тенденция на омоложение артистов: новое поколение приходит, желая сместить «старичков», но Лолита по-прежнему в строю и продолжает выступать на сцене. Несмотря на свою долгую карьеру певицы, знаменитость сообщила, что до сих пор боится появляться на публике. В эксклюзивном интервью для «Пятого» канала артистка призналась, как борется с этой фобией.

Выяснилось, чтобы настроиться на выступление, Лолита запирается в своей гримерке и сидит в полном одиночестве. Кроме того, певица заявила, что проход за кулисы также закрыт, это важное требование даже прописано в ее райдере.

«Страшное ощущение медвежьей болезни и тошноты. Этот страх не проходил много лет. Есть незыблемое правило, которое я никогда не нарушаю: не общаться ни с одним человеком, даже с родственниками до концерта», — высказалась Милявская.

Певица добавила, что из-за своей усталости она стала меньше обращать внимания на этот страх.

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