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12:47, 18 февраля 2023
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Иосиф Пригожин раскрыл подробности жизни с Валерией: не мог дышать

Иосиф Пригожин рассказал о первой влюбленности в Валерию.

Starface

Фото: Starface

Иосиф Пригожин и Валерия — прообраз крепкой пары среди звезд российского шоу-бизнеса. Однако артистам пришлось пройти через жизненные препятствия и научиться доверять. Этот год станет для них важным событием — 20 лет с предложения руки и сердца.

Иосиф Пригожин признался, что они спасли друг друга от одиночества. Дело в том, что Валерия тогда со скандалом разошлась с продюсером Александром Шульгиным, оставшись с тремя детьми.

Пригожин рад, что чужое несчастье обернулось для него плюсом. Он влюбился в Валерию с первого взгляда, не мог дышать и жить без артистки.

Детей певицы от первого брака Пригожин принял сразу как родных. Анне было 12 лет, когда Валерия вышла второй раз замуж. Девочка называет Пригожина папой.

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