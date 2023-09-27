Страдающая от анорексии Шишкова удалила жир с помощью пластического хирурга

Алена Шишкова рассказала, что удалила жир с плеч, холки и подбородка, об этом пишет kp.ru.

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати несколько лет лечится от расстройств пищевого поведения. Она страдает анорексией и булимией. В апреле Шишкова отправилась лечиться в медцентр, где ее научили заново есть. За период лечения модель набрала порядка 15 кг, которые неверно распределились по телу.

Как рассказала Шишкова, жир отложился на плечах, спине в области холки и у подбородка. Чтобы убрать эти изъяны она обратилась к пластическому хирургу Самиру Седышеву.

«Он совершил, без преувеличения, благородное дело — ликвидировал неожиданные и неприятные последствия моей болезни. Как я писала ранее, за время моего пребывания в клинике ЦИРПП, за 2,5 месяца я набрала 15 кг! Представляете, сколько это? Это треть веса, с которым легла в клинику!» — объяснила она.

Кроме этого, лишний жир Шишковой перераспределили в зоны, где его не хватало. По словам модели, ей сделали коррекцию бедер и ягодиц.

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