«Мира в семье достичь не удалось»: адвокат Лидии Шукшиной рассказала о проблемах после суда

Адвокат Вербицкая заявила, что внучка Лидии Шукшиной завладела долей ее квартиры. Об этом стало известно «Страстям».

Суд по делу об авторских правах на произведения Василия Шукшина закончился еще в марте 2025 года. Ольге Шукшиной тогда отказали в наследовании доли на творения знаменитого отца. Как рассказала адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник, после окончания судебного процесса мир в семье не наступил.

«К сожалению, мира в семье достичь не удалось. И хоть Лидия Николаевна и приняла решение, что судиться ни с кем из дочерей она не будет, ее гнетёт и то, что она лишилась прав на самое ценное — творческое наследие Василия Макаровича, и то, что это произошло благодаря любимой дочери Марии, которой она безоглядно доверяла», — рассказала она.

По словам адвоката, есть и другая проблема, связанная с Марией. Она лишила мать доли в квартире в Москве.

«Именно благодаря ей Лидия Николаевна лишилась не только авторских прав, но и доли в квартире на Бочкова, которую она получала и в которой жила с мужем. Теперь эта доля принадлежит дочери Марии Анне, известной своим провокационным поведением», — добавила Вербицкая.

В этой квартире Лидия Шукшина хотела сделать музей супруга, но сейчас такой возможности у нее нет. Адвокат заявляет, что ни Мария, ни Анна эту инициативу не поддерживают.

«Возможно, как и в вопросе авторских прав, причина одна — деньги», — заявляет она.

Шукшина по-прежнему пытается примирить дочерей, однако они не идут на контакт, заявляет Вербицкая.

«Сколько Лидия Николаевна не пытается примирить дочерей, сколько не завещает им мир, создание музея, совместную работу с наследием и творчеством, похоже желание извлечь прибыль любой ценой — сильнее», — рассказала адвокат.

