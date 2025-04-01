«Каюсь. Мне нет оправдания»: Татьяна Овсиенко впервые объяснилась за скандальный концерт в Краснодаре

Певица Татьяна Овсиенко впервые дала интервью после долгого затишья. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» артистка оправдалась за свое скандальное выступление в Краснодаре в 2024 году и публично раскаялась перед поклонниками.

В апреле 2024 года исполнительница хита «Дальнобойщик» дала в Краснодаре сольный концерт, который обернулся скандалом. Многие обратили внимание на то, что Татьяна Овсиенко была в неузнаваемом виде, вела себя странно и не могла исполнять свои песни. Тогда публика решила, что певица перебрала со спиртным, и даже распространились слухи о ее алкоголизме. Теперь артистка решила объясниться за сомнительное выступление: она уверяет, что все дело — в лечении и лекарствах.

«Каюсь. По нынешний день каюсь! Мне нет оправдания. Люди добрые, я искренне прошу прощения. Это было недопустимо, даже независимо от того, что у меня очень болела спина, меня кололи таблетками и уколами. Я думала и предполагала, что не надо уже идти. Тем более видела, что хожу на одну сторону, но все-таки решилась. И что? Ходила, шаталась, ничего не смогла», — высказалась Татьяна Овсиенко.

Экс-участница группы «Мираж» призналась: ей было настолько больно, что она даже не сразу смогла выйти к поклонникам.

«Под каким-то впечатлением дьявольским я все-таки вышла. Я не хотела отменять концерт. В голове произошло: „Да нет, я смогу!“. И что я смогла? Вообще не помню концерт. Помню, как после этого были слезы. По нынешний день прошу у людей Краснодара, Краснодарского края. Я пообещала, что вернусь и бесплатно отработаю все концерты», — заявила певица.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Дворцов прокомментировал скандальное выступление Татьяны Овсиенко в Краснодаре. Продюсер предположил: «Я могу сказать, что просто Таня уже пристрастилась».