Страдала в кадре: Любовь Константинова рассказала о съемках в клипе группы «Ленинград»

Звезда фильма «Подольские курсанты» Любовь Константинова рассказала о съемках в клипе группы «Ленинград» и образе девушки из советского кино. Актриса дала откровенное интервью порталу WomanHit.ru.

Многие поклонники отмечают, что изящная и утонченная девушка прекрасно смотрится в кадре. Но ее роль в клипе музыканта Сергея Шнурова на песню «Сиськи» стала неожиданной. Певец сам отсматривал пробы и признавался, что Любовь страдает убедительнее других. Напомним, что героиня ролика переживает из-за маленького размера бюста.

«У меня необычайно развита интуиция, и тогда, после проб у Анны Пармас, я почему-то мгновенно ощутила, что они выберут меня, и не ошиблась. Наверное, из меня вышел бы неплохой шпион или детектив», – поделилась актриса.

Константинова отметила, что после выхода клипа ее начали узнавать на улице. Ей было приятно воплощать образ современной девушки, хотя ей чаще всего говорили, что она похожа на героиню советского кино.

«Многие считают, что я похожа на Ию Саввину в молодости. В институте была пополнее, как наливное яблочко, и еще больше напоминала актрис того периода. Один из консультантов на картине «Подольские курсанты» мне сказал, что я копия его бабушки в молодости», – вспоминает девушка.

Актриса призналась, что с того времени похудела, но сохранила этот облик. Любовь отмечает, что окружающие часто угадывают, откуда она родом. Как говорит звезда, в ее игре есть нотка светлой грусти и ностальгии, которая напоминает Санкт-Петербург.

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