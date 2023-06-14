«Они вас погубят»: какой совет дала Инна Чурикова актеру из «Ранеток» Нилу Кропалову
Звезда «Ранеток» Нил Кропалов рассказал о советах от Чуриковой, Сябитовой и Захарова.
Фото: Ivanov Sergey/East News
Звезда сериалов «Ранетки» и «Серебряный бор» Нил Кропалов рассказал о предостережении актрисы Инны Чуриковой, советах свахи Розы Сябитовой и благословлении режиссера Марка Захарова. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.
Свои первые шаги в карьере в возрасте двенадцати лет Нил сделал на сцене театра «Ленком» под руководством режиссера Марка Захарова. Его партнерами по спектаклю «Город миллионеров» были Николай Караченцов и Инна Чурикова.
Марк Захаров, по сути, благословил юного Нила Кропалова на актерскую карьеру. Дело в том, что у него был выбор между поступлением в МГИМО на дипломата или посвящением себя творческой профессии. Тогда Марк сказал юному дарованию, что он прирожденный артист и если не предаст свой талант, то добьется всего.
«Я прямо с его репетиции побежал поступать в театральные институты и, окрыленный, прошел во все», – сказал Кропалов.
По словам Нила, Чурикова тоже его всегда поддерживала. Когда актер возмужал, Чурикова дала ему предостережение.
«Не растрачивайте себя на женщин. Они вас погубят», – говорила актриса.
Также актер рассказал, что его сердце сейчас не занято одной единственной, но он надеется стать надежным мужем.
Кропалов вспомнил, как однажды летел с Розой Сябитовой в одном самолете. Сваха дала ему три интересных совета.
«Если ты женился, и твоя жизнь улучшилась, то значит, выбор твой был правильный», – сказал Нил.
Второй совет звучал так.
«Перед женитьбой мужчина должен иметь три ключа: от дома, от машины и от работы», – приводит Нил слова Розы.
А про третий совет актер забыл.
Ранее представители телеведущего Валдиса Пельша впервые вышли на связь после новости об операции на сердце.