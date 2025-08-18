Страдала от бесплодия и умирала в страшных муках: почему актриса Клара Румянова до конца жизни была одинока

Актриса Клара Румянова прославилась на весь Советский Союз, подарив голос Зайцу из «Ну, погоди!» Ее называли «королевой мультфильма», но ее реальная жизнь была далека от сказки. Артистка так и не обрела личного счастья, а к концу жизни потеряла все и умирала в одиночестве и страшных муках. О трагической судьбе знаменитости рассказывает «Абзац».

Клара Румянова с самого детства мечтала об актерской карьере, а ее кумиром была Любовь Орлова. В 1953 году актриса окончила ВГИК, а сниматься в кино начала еще студенткой. Однако карьера артистки не задалась: ей все реже предлагали роли, а к началу 1980-х она практически перестала сниматься. По слухам, Клара Румянова попала в «черный список» после конфликта с гендиректором «Мосфильма» Иваном Пырьевым.

В 1960-е актриса стала звездой озвучивания: ее голосом заговорили Заяц из «Ну, погоди!», Чебурашка из серии мультфильмов и Малыш из «Карлсона». Клара Румянова пыталась построить и личную жизнь. В 16 лет она впервые вышла замуж, но этот брак распался через три месяца. Артистка была беременна и решилась на подпольный аборт, из-за чего стала бесплодной.

Вторым мужем знаменитости стал Анатолий Чемодуров, но и брак оказался несчастливым — актер пил и избивал жену. В 1973 году пара развелась. Спустя несколько лет Клара Румянова вышла замуж в третий раз за капитана дальнего плавания, но и это брак распался из-за ревности супруга. После этого актриса поставила крест на личной жизни.

В 1990-е в жизни Клары Румяновой начались тяжелые времена: умерла ее мать, артистка осталась без работы из-за сокращения и впала в депрессию.

«В начале 90-х жизнь стала уходить от меня. <…> Я лишилась и трона, и королевства, ведь в отечественной мультипликации я была первой… Потом умерла мама, и я потеряла плечо, в которое могла поплакать. Стало так тоскливо, что всерьез помышляла о самоубийстве», — делилась Клара Румянова.

В конце 1990-х годов у звезды озвучивания развился рак молочной железы, но она отказывалась от традиционной медицины. Позднее к этому добавились проблемы с сердцем. В 1999 году Клара Румянова пережила клиническую смерть, ей сделали операцию. За четыре дня до смерти актриса упала в обморок, в результате чего заболела пневмонией, отнявшей у нее последние силы.

18 сентября 2004 года Клара Румянова скончалась в полном одиночестве у себя дома в Москве, ей было 74 года.

