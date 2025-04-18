«Какие муки Женя претерпела, боли»: ушедшая в монастырь Васильева рассказала, как рак терзал Добровольскую

Актриса Екатерина Васильева, которая оставила карьеру в кино ради жизни в монастыре, дала первое за долгое время интервью ради своей умершей подруги и крестницы Евгении Добровольской. Она рассказала, что все время была с ней на связи и знала, через какие муки она проходила во время лечения.

По словам Васильевой, рак Добровольской был очень агрессивный. Даже врачи удивлялись, как болезнь «вцепилась» в актрису.

«Какие муки Женя претерпела, боли, страдания. Даже врачи говорили: "Болезнь бывает разной степени. А эта прямо вцепилась с такой агрессией. Мы не видели, чтобы болезнь так терзала человека". И как Женечка всё это переносила?» - отметила актриса в шоу «Малахов» на канале «Россия 1».

Последние два года, что Добровольская боролась с раком, Васильева постоянно ей звонила, спрашивала о ее здоровье. А когда Евгении не стало, Екатерина покинула монастырь и тайно посетила прощание с крестницей. Актриса подчеркнула, что таких людей, как Добровольская, больше нет.

Напомним, что Евгения Добровольская умерла 10 января 2025 года после длительной борьбы с раком.

Ранее Екатерина Васильева назвала причину одиночества Евгении Добровольской.