Страдал и умер, так и не исполнив мечту: с чем не смирился звезда «Джентльменов удачи» Савелий Крамаров

Звезда фильма «Джентльмены удачи» Савелий Крамаров запомнился зрителям как комедийный актер. Но мало кто знал, что в сам он в глубине души был несчастным человеком и больше всего боялся смерти, которая все же настигла его в 60 лет. О судьбе артиста и о том, с чем он так и не смирился до конца дней, пишет журнал «Родина».

Савелий Крамаров известен по ролям в культовых советских комедиях «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и других. После Джентльменов удачи» актеру одно за другим посыпались предложения о съемках, но сам он всегда мечтал о том, чтобы режиссеры разглядели в нем драматический потенциал.

В личной жизни артиста также часто не воспринимали всерьез. Первый брак с однокурсницей Людмилой быстро распался: она часто видела в муже смешного простака. Это больно ударило по самолюбию Савелия Крамарова.

Вопреки сложившемуся образу на экране актер не имел ничего общего со своими персонажами: он был серьезным и религиозным человеком, тщательно следил за здоровьем, не терпел, когда его воспринимали как шута. К концу 70-х Савелию Крамарову практически перестали предлагать роли в кино, и в 1981 году он эмигрировал в США. Тогда артист заявил: «Зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха».

За рубежом Савелий Крамаров женился во второй раз на Фаине Зборовской, у пары родилась дочь Батия. Актер рассчитывал, что сможет построить карьеру в Голливуде, у него были все возможности играть серьезные роли – артиста приняли в один из фильмов без кинопроб, но внезапно случилось то, чего он больше всего боялся, — у него обнаружили рак сигмовидной кишки. При этом звезда «Джентльменов удачи» всячески старался защититься от болезни занятиями спортом, голодовками и очищением организма.

Актер отчаянно боролся за жизнь: ему удалили опухоль, он прошел большой курс химиотерапии, но начались осложнения и случился инсульт. Всего за полгода до смерти Савелий Крамаров женился в третий раз на Наталье Сирадзе, а 6 июня 1995 года он скончался от повторного инсульта в 60 лет. На могиле артиста близ Сан-Франциско установлена скульптура с масками трагических ролей, которые ему так и не удалось сыграть.

Ранее сообщалось о том, что родные звезды «Джентльменов удачи» Георгия Вицина не исполнили его последнюю волю.