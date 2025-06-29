Страдал алкоголизмом и погиб в 26 лет: что случилось со звездой «Гостьи из будущего» Алексеем Фомкиным

Звезда фильма «Гостья из будущего» Алексей Фомкин был всенародным любимцем и мог бы сняться во многих фильмах, но его жизнь внезапно оборвалась на взлете карьеры. Как оказалось, за свои 26 лет актер успел пережить немало испытаний, а главной его проблемой было злоупотребление алкоголем. О трагической судьбе артиста пишет Экспресс газета.

Алексей Фомкин получил всесоюзную известность в 1980-е после съемок в нескольких выпусках юмористического киножурнала «Ералаш» и в фильме «Гостья из будущего». Однако после роли Коли Герасимова в фантастической картине режиссеры все меньше предлагали юному актеру работу. Более того, актер не получил аттестат по окончании школы из-за съемок в кино и тогда ушел в армию.

После возвращения из армии кинокарьера артиста фактически закончилась. В возрасте 20 лет у него уже начались проблемы с алкоголем. Коллега Алексея Фомкина по фильму «На чужой земле» Евгения Ланина вспоминала: «В 90-е время было ужасное, все выживали, как могли, а вот он не выжил». Тогда актер решил покинуть Москву и переехал в небольшую деревню Безводное во Владимирской области. Вскоре после переезда он познакомился с будущей женой Еленой и после свадьбы переехал к жене во Владимир. Впоследствии оказалось, что это решение было фатальным — артист снова пристрастился к алкоголю.

22 февраля 1996 года Алексей Фомкин вместе с супругой отправился в гости к друзьям, и ничто не предвещало беды. В ночь с 23 на 24 февраля квартира внезапно загорелась, выбраться удалось всем, кроме звезды «Гостьи из будущего». В момент случившегося актер спал, а приятели не поспешили его спасать. В результате артист задохнулся дымом и скончался, ему было всего 26 лет.

После трагедии жена звезды советского кино продала квартиру во Владимире и переехала. Елена ведет закрытый образ жизни и избегает общения с журналистами. Друзья же Алексея Фомкина вспоминают, что он был скромным и искренним человеком: «Ему слава вообще не нужна была».

Ранее сообщалось о том, что «Ералаша» Александр Нижегородцев не смог выплатить долги и сменил имя.