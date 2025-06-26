Не смог выплатить кредиты и сменил имя: как сейчас живет звезда «Ералаша» Саша Нижегородцев

Александр Нижегородцев, который стал звездой «Ералаша», не сумел закрепить успех и продолжить набирать обороты в медийном плане. Спустя много лет повзрослевшей актер влез в долги и из-за этого сменил имя, передает Kp.ru.

Нижегородцев запомнился зрителям в эпизодах «Опять двойка?», «Ангел-хранитель», «Сумасшедший дом» и благодаря пародии на Бориса Николаевича Ельцина «Дорогие россияне!». Но не многие знают, что судьба молодого человека складывалась непросто.

После съемок в «Ералаше» у Бориса Грачевского парень стал сиротой. На тот момент Саше было 14 лет. Воспитывала звезду короткометражных юмористических роликов бабушка. Жили они скромно.

В начале 2020 года Нижегородцев работал водителем «Скорой помощи» и вел стримы в Сети. Затем в жизни актера произошел неприятный эпизод: он набрал кредитов и не смог их погасить. Чтобы избавиться от долгов, он сменил имя на Сергей, но исправить ситуацию это не помогло.

Ранее стало известно, куда пропала исполнительница «Чунга чанги» Аида Ведищева. Сейчас она живет в США и выступает на сцене.