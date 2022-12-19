Страдает: вид постаревшего фигуриста Петра Чернышева поразил поклонников

Напомним, что Заворотнюк почти четыре года ведет борьбу с раком. В 2018 году у актрисы обнаружили глиобластому – опухоль головного мозга. Она перестала появляться на людях и стала вести затворнический образ жизни. Родные знаменитости почти ничего не рассказывают о ее состоянии, не участвуют в телешоу и всячески берегут ее от журналистов. Поклонники регулярно осыпают дочь артистки Анну вопросами о здоровье матери. Она лишь отвечает: «Что здесь еще сказать, только молиться за нее».

Ранее мы писали, что старшая наследница актрисы переезжает жить в другую страну. Многие были удивлены, что Анна бросает родную мать. Как оказалось, возлюбленному Анны предложили работу в другой стране, и он сразу на это согласился. Девушка беспокоится, что будет далеко от родных. «Конечно, меня это тревожит, но на данный момент все складывается так. Буду навещать всех в Москве и всегда на связи по телефону», — объяснила свой поступок красавица.