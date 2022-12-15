Стали известны причины переезда Заворотнюк в другую страну, заставившие бросить больную мать

Анна Заворотнюк ведет подробный отчет о своей жизни в соцсетях. На прошлой неделе девушка сообщила, что покидает территорию России на длительный период. По словам звезды, она планирует побывать в нескольких странах. Подобное заявление обеспокоило поклонников Заворотнюк, которые остались в недоумении: что заставило Анну бросить свою семью и отправиться в путешествие без обратного билета? Изданию «7 дней» удалось это выяснить.

Как оказалось, возлюбленному Анны предложили работу в другой стране, и он сразу на это согласился. Сама девушка давно мечтала о смене климата и о жизни на берегу моря, поэтому не стала препятствовать избраннику и вместе с ним начала готовиться к переезду. Тем не менее дочку известной актрисы не покидает беспокойство о своей больной матери. «Конечно, меня это тревожит, но на данный момент все складывается так. Буду навещать всех в Москве и всегда на связи по телефону», — объяснилась Заворотнюк.

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