Страдает по убитым израильтянам: Лева Би-2* решил присоединиться к акции «7 октября»

Лева Би-2* (Егор Бортник, признан иноагентом на территории России) записал видео по случаю акции «7 октября», передает Telegram-канал Хуже и не скажешь. В этот день палестинские бойцы напали на государство Израиль. В результате атаки погибли сотни человек.

Лева* с недавних пор проживает в Израиле, куда попал после скандальной истории с задержанием в Таиланде. У артиста не оказалось рабочей визы для проведения в азиатской стране концертов.

Чтобы избежать высылки в Россию, музыкант на одном из распределительных рейсов поменял направление и оказался на Святой Земле. Теперь Лева* поддерживает местный народ в борьбе с Палестиной.

Так, артист записал видео, на котором рассказал о судьбе одного из погибших израильских военных во время атаки арабских отрядов. По словам фронтмена «Би-2», боец бился до последнего и погиб героем.

Ранее продюсер Рудченко заявил, что «Би-2» придумали хитрый план для возвращения в РФ. Для этого они могут воспользоваться гражданством Молдавии.

*признан иноагентом на территории России