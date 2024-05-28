«Хитрый шаг»: «Би-2» могут вернуться на российскую сцену с помощью гражданства Молдавии

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко прокомментировал получение гражданства Молдавии участниками группы «Би-2». По его мнению, таким образом артисты рассчитывают вернуться на российскую сцену.

«Возможно, это хитрый шаг… «Би-2» выбирает возможность возвращения на российскую сцену через пророссийски настроенные страны», — предположил продюсер в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что творчество «Би-2» в Европе никого не интересует, и они сами это прекрасно понимают. Именно поэтому, по мнению Рудченко, музыканты не стали пытаться получить паспорта Латвии, Литвы, Эстонии или Польши. Как подчеркнул критик, тогда артисты просто сожгли бы все мосты с Россией.

27 мая президент Молдавии Майя Санду подписала указ, в котором удовлетворила запрос восьми российских музыкантов из «Би-2».

Комментируя произошедшее, депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя заявил, что такое решение Санду приняла, чтобы позлить Москву.