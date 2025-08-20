«Страдает от возрастной болезни»: продюсер рассказал о шансах Дубовицкой вернуться на ТВ

Телеведущая Регина Дубовицкая может вернуться на ТВ со своим шоу. Об этом сказал продюсер Сергей Дворцов.

«Когда у человека есть громкое имя, можно сказать только одно: главное, чтобы хватило здоровья. Насколько я знаю, она страдает от какой-то возрастной болезни», - сообщил Дворцов изданию «Абзац».

Он добавил, что Дубовицкой потребуются поддержка и сильная команда, которая бы работала на ведущую. Продюсер допускает, что канал может предложить достойный оклад Дубовицкой.

«Она ради него может выйти на публику со своим шоу», - сообщил продюсер.

Дубовицкая – создательница программы «Аншлаг». Проект выходил в эфир с 1987 по 2022 годы. Ведущая давно не посещает публичные мероприятия, не общается со СМИ. На днях юморист Сергей Дроботенко поделился фотографией с 81-летней ведущей. Она заметно похудела, но по-прежнему носит узнаваемую прическу.