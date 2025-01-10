«Страдаем и плачем»: что известно о состоянии близких впавшего в кому Тиграна Кеосаяна

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о состоянии близких телеведущего Тиграна Кеосаяна, который впал в кому. Она отметила, что они находятся в трансе.

О клинической смерти Тиграна сообщила его супруга Маргарита Симоньян. В своем заявлении она призналась, что у ее мужа давно были проблемы с сердцем. Сейчас, по ее словам, она молится, чтобы он пришел в себя и поправился.

Однако переживает за Кеосаяна не только жена, но и его коллеги, друзья, дети. Эвелина Бледанс хорошо знакома с телеведущим и общается с его бывшей возлюбленной Аленой Хмельницкой, поэтому ей известно, через что сейчас проходит окружение журналиста.

«И Алена Хмельницкая, и его взрослые дочери, и все остальные сейчас находятся в трансе. Если бы он сказал об этом раньше, они хотя бы были бы готовы к этому. Мы страдаем и плачем, а мужчины отвечают своими инфарктами, инсультами и даже комой, как в случае с Тиграном. Поэтому, мужчины, обратите внимание на свое здоровье, это касается не только вас и вашего долголетия, но и тех, кто рядом. Сейчас близкие Тиграна в полном недоумении и непонимании, что делать дальше», - рассказала Эвелина VOICE.

Эвелина пожелала близким Тиграна сил и терпения. Она не исключила, что, возможно, именно им придется принять важное решение по поводу жизни телеведущего.

Ранее Карен Шахназаров прокомментировал новости о состоянии Тиграна Кеосаяна.