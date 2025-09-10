«Это настолько непрофессионально»: Алла Пугачева обратилась к Татьяне Булановой из-за танцоров

Певица Алла Пугачева высказалась о танцорах Татьяны Булановой. Она оценила выступление команды исполнительницы фразой «это настолько непрофессионально».

Пугачева дала интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ), Запись опубликована на YouTube.

«Таня, не убирай этих танцоров! Это настолько оригинально и неожиданно, непрофессионально, но как будто из зала вышли люди и тебе подтанцовывают. В этом есть такая фишка! Таня, на них будет скоро ходить народ. Ай да мужики», - восхитилась Пугачева.

Также она порадовалась успеху Надежды Кадышевой. Пугачева помнит ее еще с юбилея журнала «Работница» в гостинице «Россия». Она уверена, что в концертах певицы можно найти то, чего не хватает в жизни: оптимизма, веры и простой радости.

«(Хочется – прим.) вообще забыть про все, что творится, хоть немножко отдохнуть. Это Кадышева. Да я бы сама побежала (на концерт – прим.), клянусь вам. Надя, молодец!» - отметила Пугачева.

Ранее она высказалась о певце SHAMAN и заявила о разочаровании. Пугачева считает, что в его случае «бабло победило добро».