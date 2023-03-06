«Стояла на улице и продавала бананы»: вся правда о роскошной жизни Водяновой за границей

Сейчас Наталья Водянова является известной личностью во всем мире: она сумела построить успешную карьеру модели и объявить о сотрудничестве с именитыми брендами. Однако, мало кто знает, с какими трудностями знаменитость столкнулась в начале своего пути. Об этом откровенно рассказал фотограф Васильев в беседе с «КП».

Так, Алексей восполнил, как в 15 лет девушка бросила школу, потому что семье необходима была финансовая помощь. Будущая звезда подиумов вместо обучения стояла на станции в Нижнем Новгороде и «продавала бананы». «У них в районе был ночной клуб, куда она любила ходить. Могла до пяти утра танцевать, а потом ехать на рынок за товаром и работать, чтобы поддержать семью», — сообщил Васильев.

Кроме того, уехав за границу, Водянова начала не сразу вести роскошную жизнь. На первых порах ее заработная плата составляла 100 евро в неделю, а это — около трех тысяч рублей. Несмотря на небольшую сумму, Наталья даже из такой выручки умудрялась что-то отправлять маме в качестве помощи.

Ранее стало известно о том, что Наталья Водянова спустя долгие годы нашла свою родную сестру. Правда, пользователи Сети сомневаются в искренности слов модели и считают: Дженнифер является внебрачной дочерью знаменитости. Кроме того, все думают, что отцом ребенка стал Алексей Васильев. Мужчина впервые отреагировал на подобную ситуацию.

Не менее интересна та история, в которой Анна Седокова публично признала себя толстой. При этом 40-летняя певица раскритиковала всех пользователей Сети, которые навязывают ложные «стандарты красоты». Полное высказывание артистки читайте в этой статье.