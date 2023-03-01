Отец найденной «дочери» Водяновой впервые рассказал, что его связывает с 41-летней моделью

В конце 2022 года в жизни Натальи Водяновой произошли большие перемены. Тогда знаменитость на весь мир сообщила о том, что нашла свою родную сестру. В далеком прошлом мама модели осталась одна с четырьмя детьми. Женщина осознала: она не сможет прокормить всех наследниц, поэтому было принято решение отдать младшего ребенка на удочерение. Так девочка попала в США, где ей дали имя Дженнифер. Несмотря на большую радость в семье Натальи, многие подозревают, что найденная девушка вовсе не сестра ей, а внебрачная дочь. Отцом девочки считают Алексея Васильева, известного фотографа. Впервые за долгое время мужчина вышел на связь с изданием «КП» и рассказал об отношениях с моделью мирового уровня.

Васильев не стал конкретно отвечать на вопрос о том, был ли у него роман с Водяновой. Однако он уклончиво заявил: скаут может влюбиться в модель, и в качестве примера Алексей привел свои взаимоотношения с нынешней супругой.

«Для того, чтобы построить карьеру, им необязательно заводить романы. Если только с пластическим хирургом. А от романа со скаутом внешность не меняется, это никак не поможет. Работающий скаут будет продвигать модель, независимо от отношений», — завуалированно высказался фотограф.

Напомним, сама Наталья никак не комментировала слухи о том, что Дженнифер — ее дочь.

Ранее мама Водяновой вышла на связь с журналистами и объяснила свой поступок. Подробности читайте в этой статье.

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