Стоял, опираясь на дверь: Николай Расторгуев сильно постарел после сложной операции

65-летний певец, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев сильно постарел после сложной операции. Фото артиста показал музыкант Александр Буйнов.

На своей странице в соцсетях он опубликовал несколько снимков после концерта. На фотографиях присутствовали Николай Расторгуев, его коллега Лев Лещенко, ведущие Яна Чурикова и Валдис Пельш.

На одном из фото Расторгуев стоял, опираясь на дверь. Примечательно, но 65-летний певец выглядел хуже своего 81-летнего коллеги Льва Лещенко.

Расторгуев был в джинсах и черном джемпере, который подчеркивал живот.

В 2018 году певец перенес сложную операцию по пересадке почки. До нее артист был вынужден делать гемодиализ. Из-за этого он ездил на гастроли не в любые города, а те, где могли предоставить соответствующий аппарат.

Ранее Расторгуев высказался насчет тиктокера Дани Милохина. Певец заявил, что тот «вообще никто».