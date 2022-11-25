«Вообще никто»: Николай Расторгуев напал на детдомовца

Николай Расторгуев признался, что фигура Дани Милохина его совсем не интересует.

Народный артист России, депутат Госдумы и участник концертного митинга «Za мир без нацизма, Zа Россию! Zа Президента!» Николай Расторгуев очень удивился, когда его спросили, знает ли он, кто такой Даня Милохин.

Он вообще никто, с точки зрения там какой-то фигуры! Честно говоря, меня он совершенно не интересует! – предельно откровенно и лаконично ответил Расторгуев.

Теперь осталось спросить у 20-летнего Дани, знает ли он 65-летнего Николая Вячеславовича, слышал ли когда-нибудь о группе «Любэ», и нравится ли занимающего 6 строчку Forbs в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров Милохину фигура Расторгуева