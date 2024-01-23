«Стонал от боли»: какая болезнь изводила актера Андрея Миронова

Советский актер театра и кино Андрей Миронов запомнился российским зрителям по ролям в фильмах «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Обыкновенное чудо». Но в жизни артист страдал из-за серьезного заболевания.

Друг Миронова и его коллега Владимир Долинский рассказал, что у артиста был фурункулез, из-за которого он испытывал сильные боли.

«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли… Но через пять минут он шёл играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех», — объяснил он в интервью aif.ru.

Долинский добавил, что у Миронова была мощнейшая энергетика и желание удивить зрителя. По его словам, артист, хоть и родился в привилегированной семье, был сильным тружеником и обожал свою профессию.

Андрей Миронов умер 16 августа 1987 года. За несколько дней до этого, во время выступления в Риге, артист потерял сознание и упал на сцене. Позже выяснилось, что у Миронова случилось обширное кровоизлияние в мозг.

Напомним, ранее Владимир Долинский назвал актера Андрея Миронова завистником.