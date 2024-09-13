«Столько всего было»: Константин Богомолов публично напомнил Ксении Собчак о годовщине свадьбы

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов в своем блоге обратился к жене Ксении Собчак. Он трогательно напомнил журналистке об очередной годовщине свадьбы и признался в любви.

«Пять лет прошло с той пятницы. С того 13-го сентября. Столько всего было за эти пять лет. Все было...Кроме скуки, кроме усталости, кроме сомнений. Все преодолели и преодолеем, кроме невозможности быть друг без друга», — написал Богомолов.

Он также поделился с подписчиками архивной фотографией с их скандальной свадьбы. На кадре пара во все белом запечатлена в танце.

Напомним, свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года. Звезды приехали на роспись в Грибоедовский ЗАГС на катафалке. Молодые позировали фотографам, лежа в похоронной машине со сложенными на груди руками. Позже во время банкета Ксения исполнила откровенный танец, шокировавший многих гостей.

Ранее Константин Богомолов в своем блоге обратился к дочери Анне, рожденной во время брака с актрисой Дарьей Мороз. Девочке исполнилось 14 лет, и отец трогательно поздравил ее с днем рождения.