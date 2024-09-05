«Наглость»: Константин Богомолов публично обратился к дочери от Дарьи Мороз

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов в своем блоге обратился к дочери Анне, рожденной во время брака с актрисой Дарьей Мороз. Девочке исполнилось 14 лет, и отец трогательно поздравил ее с днем рождения.

«Я люблю тебя, дочь моя! 14 лет. Паспорт. Наглость. Три языка. И таланты. Что будет?! Пусть все будет, как ты хочешь. Главное, будь здорова и счастлива. Мы рядом», — написал Богомолов.

Известно, что Анна учится в Москве в девятом классе. В 2021 году девочка получила диплом актерской школы, и ее резюме появилось в базе агентства. Звездные родители не скрывают, что готовы помогать наследнице с карьерой.

Богомолов и Мороз были женаты с 2010 по 2018 год. После развода режиссер женился на журналистке Ксении Собчак.

Ранее Константин Богомолов отреагировал на поздравление жены Ксении Собчак в соцсетях. Он заявил, что серьезно ее любит. Журналистка привела слова мужа, который говорил, что «любовь – это ответственность и нагрузка».